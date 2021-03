Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (04.03.2021) an der Kreuzung Am Neckartor/Heilmannstraße Verkehrskontrollen durchgeführt und ihr Augenmerk insbesondere auf die Einhaltung des Rotlichts sowie der unerlaubten Benutzung von Mobiltelefonen während der Autofahrt gelegt. Die Beamten stellten zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr insgesamt 92 Verstöße fest. Darunter waren unter anderem 38 Verstöße mit Mobiltelefonen, 15 Verstöße mit Umweltplaketten, 14 Gurtverstöße, sowie zehn Missachtungen des Rotlichts. Es wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die betroffenen Fahrer müssen nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

