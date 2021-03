Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebstahl aus Postfahrzeug - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagmorgen (04.03.2021) in der Paulinenstraße eine Tasche aus einem Postfahrzeug gestohlen. Gegen 10.15 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Mann eine silberfarbene Sporttasche aus dem unverschlossenen Postfahrzeug an sich nahm. In dieser befanden sich persönliche Gegenstände des Zustellers. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Österreichischer Platz. Der Zeuge beschrieb den Flüchtigen als zirka 55 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß. Er soll einen leicht gebückten Gang gehabt haben. Der Mann war dunkel gekleidet, trug eine dunkle Wollmütze und hatte einen Rucksack bei sich. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell