Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet

Karlsruhe (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro war das Ergebnis eines alkoholbedingten Verkehrsunfalles, der sich am Samstagabend in Philippsburg ereignete.

Ein 41-jähriger BMW-Fahrer war gegen 23:00 Uhr auf der Albert-Schweitzer-Straße unterwegs. Kurz vor der Einmündung in die Bambergerstraße prallte er vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung auf ein geparktes Fahrzeug und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen machten Angaben zum Unfallfahrzeug, weshalb dieses durch die Polizei in unmittelbarer Nähe festgestellt werden konnte.

Bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Unfallflüchtigen wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,9 Promille, weshalb der Mann für weitere Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht wurde. Der Führerschein wurde einbehalten. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

