Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Rauschgifthändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am späten Mittwochnachmittag (03.03.2021) einen 24 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten kontrollierten den Tatverdächtigen gegen 17.15 Uhr in der Nordbahnhofstraße. Dabei fanden sie in seinen Taschen zwei offenbar verkaufsfertige Portionen Marihuana. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung entdeckten die Beamten rund 40 Gramm weiteres Marihuana, welches auf einen Handel hindeutete. Die Beamten beschlagnahmten die aufgefundenen Drogen und setzten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst auf freien Fuß.

