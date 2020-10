Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Wohnmobildiebstählen in Wilhelmshaven - beide Fahrzeuge konnten kurze Zeit später in Sande aufgefunden werden

Wilhelmshaven (ots)

Vorletzte Woche erhielt die Polizei Kenntnis von zwei Wohnmobildiebstählen, die sich in der Nacht von Mittwoch, den 07.10.2020, auf Donnerstag, den 08.10.2020, in der Schulstraße bzw. im Neuengroder Weg ereigneten. In der Schulstraße stellte der Eigentümer am Donnerstagmorgen das Fehlen seines Fahrzeuges fest, dass am Straßenrand in der Schulstraße zwischen der Hegel- und Fichtestraße stand. Der Eigentümer gab bei der Anzeigenerstattung an, dass er in der Nacht gegen 03.00 Uhr Motorengeräusche auf der Straße wahrgenommen, diese jedoch nicht mit seinem Wohnmobil in Verbindung gebracht habe. Aufgrund eines eingebauten GPS-Trackers konnte das Fahrzeug durch den Eigentümer im Bereich des Falkenweges in Sande geortet werden. Das unverschlossene Wohnmobil der Marke Fiat (Aufbau Hymer) mit Wilhelmshavener Kennzeichen wurde durch den Eigentümer und die Polizeibeamten aufgesucht. Stehlgut ist nicht bekannt. Im zweiten Fall konnte das entwendete Wohnmobil des Herstellers FCA Italy mit Wilhelmshavener Kennzeichen durch einen Beamten der Polizeistation Sande ebenfalls im Falkenweg aufgefunden werden. Der Eigentümer hatte das Fehlen des Fahrzeuges am Freitag, den 09.10.2020, angezeigt, woraufhin aufgrund des bereits bekannten Diebstahls in der Schulstraße erneut der Falkenweg aufgesucht wurde. Unbekannte Täter hatten das Wohnmobil zuvor in Wilhelmshaven im Neuengrodener Weg Ecke Ricarda-Huch-Straße entwendet. Es ist davon auszugehen, dass beide Fahrzeuge in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Wilhelmshaven entwendet wurden. Die näheren Umstände sowie Hinweise zu den Tätern sind nicht bekannt. Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei nun um Mithilfe der Bevölkerung: Wer sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

