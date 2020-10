Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Zetel

Zetel (ots)

Am späten Donnerstagabend wird um 22.34 Uhr ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades in der Neuenburger Straße in Zetel durch eine Streifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert.

Der aus Zetel stammende junge Mann konnte den Beamten auf Verlangen keinen gültigen Führerschein aushändigen. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass für das Mofa kein Versicherungsschutz besteht. Der junge Mann muss sich nun erneut in Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Diesbezüglich ist er in der jüngeren Vergangenheit bereits auffällig gewesen.

