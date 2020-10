Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Aktuell: Farbschmierereien in Jever - Polizei sucht Zeugen (Bild)

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Aktuell gehen bei der Polizei in Jever mehrere Anzeigen über festgestellte Farbschmierereien in Jever ein. Demnach besprühten unbekannte Täter in der vergangenen Nacht diverse Gegenstände und Objekte in Jever mit neonpinker Farbe. Bekannte Tatörtlichkeiten waren bislang ein Fahrzeug in der Schulstraße, der Eingangsbereich des Freibades Jever, diverse Hinweisschilder in der Nähe des Freibades, eine Garagenwand in der Ziegelhofstraße und ein Fahrzeug, welches auf der Dreesche stand. An einigen Objekten versprühte der Täter die Zahlen "441"! (siehe Bild). Die Polizei Jever bittet die Bevölkerung unter der Rufnummer 04461 9211-0 um Hinweise, insbesondere, ob verdächtige Personen, eventuell mit Rucksack, in der Nacht zu Freitag in den o.g. Bereichen aufgefallen ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell