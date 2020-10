Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Sande - Kradfahrer leicht verletzt

Sande (ots)

Eine 73-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte am Donnerstag gegen 16.50 Uhr von einem Parkplatz auf die Hauptstraße einzufahren. Dabei übersah sie einen 62-jährigen Kradfahrer, der die Hauptstraße in Richtung Kreisel befuhr. Der Kradfahrer versuchte noch auszuweichen, dennoch kam es zu einer Berührung im Bereich des Hinterreifens. Zu einem Sturz kam es glücklicherweise nicht, da der Fahrer seine Maschine abfangen und anhalten konnte. Durch den Anstoß wurde der Kradfahrer leicht am Knöchel verletzt.

