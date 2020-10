Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nachtrag: Überfall auf Tankstelle in Wilhelmshaven - Polizei sucht eine Kundin und weitere Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, betrat eine männliche Person gestern um 23.51 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Gökerstraße in Höhe der Fichtestraße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe von dem Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss flüchtete der Täter auf der Gökerstraße in Richtung Norden. Hier geht es zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4740685 Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich weiterhin der Hinweis auf eine Kundin, die sich vor dem Überfall in der Tankstelle aufgehalten hatte und als mögliche Zeugin in Frage kommen könnte. Die bislang unbekannte Frau war bekleidet mit einer - weißen Sweetjacke mit Aufdruck auf dem Rücken "Alpha Industries", - schwarzen Hose - sowie weißen Schuhen mit schwarzem "Nike-Zeichen". Die Polizei bittet diese Frau sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

