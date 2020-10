Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Raubüberfall auf HEM-Tankstelle in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 21.20.2020, gegen 23.51h, betrat eine männliche Person die Tankstelle. Zu diesem Zeitpunkt war der dortige Angestellte alleine im Verkaufsraum. Der Täter warf eine Sporttasche auf den Boden und forderte die Herausgabe von Bargeld. Auf den Kassierer sei dann eine Schusswaffe gerichtet und durchgeladen worden. Der Kassierer habe dann den Kasseninhalt in die Tasche gekippt. Der Täter habe noch 2 Schachteln Zigaretten entwendet, eine Schachtel der Marke Gauloises. Anschließend sei der Täter auf der Gökerstraße in Richtung Norden geflüchtet. Nach Alarmierung der Polizei wurden alle verfügbaren Einsatzfahrzeuge entsandt und eine Bereichsfahndung durchgeführt. Alle sofortigen Einsatzmaßnahmen konnten nicht zum Ergreifen des Täters führen. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 180cm, schlank, bekleidet mit dunklem Hoodie oder Kapuzenjacke, Kapuze auf den Kopf gezogen, Mund-Nasen-Schutz, Cappy, schwarze Sonnenbrille, schwarze Handschuhe, sprach hochdeutsch, Alter Mitte-Ende 20 Jahre.

Hinweise werden an die Polizei unter Telefon: 04421-942-215 erbeten.

