POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens- Pkw fährt in Schaufensterfront einer Apotheke - Keine Verletzten (mit Bild)

Am Donnerstag, 22.10.20, kam es in den Nachmittagsstunden in Schortens in der Menkestraße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Beim Einfahren in eine Parkbucht rutschte eine Verkehrsteilnehmerin von dem Brems- auf das Gaspedal, so dass sie daraufhin ungebremst in die Schaufensterfront einer dortigen Apotheke fuhr.

Da sich zur Unfallzeit keine Personen im unmittelbaren Bereich des Eingangs befanden ist es zu keinem Personenschaden gekommen. Die Fahrzeugführerin blieb ebenfalls unverletzt.

Den Sachschaden beziffert die Polizei auf einen 5-stelligen Betrag, da auch ein Schaden an dem Mauerwerk entstanden ist. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

