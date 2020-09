Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Beim Abbiegen Klein-Transporter übersehen

Overath (ots)

Bei einem Abbiegeunfall ist am Donnerstagmorgen (17.09.) eine 19-Jährige verletzt worden und es entstand erheblicher Sachschaden.

Die junge Frau aus Neunkirchen-Seelscheid war um kurz vor 07:00 Uhr mit ihrem Renault auf der Landstraße 360 in Richtung Landwehr unterwegs. An der Einmündung L360/L153 wollte sie nach links in Richtung Marialinden abbiegen.

Nach eigenen Angaben hielt sie an der untergeordneten Einmündung an und orientierte sich nach links und rechts. Beim Anfahren übersah sie einen von links kommenden Klein-Transporter, mit dem ein 45-jähriger Overather in Richtung Kaltenborn fuhr.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Straßen NRW streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab und reinigte anschließend die Straße. Die Renault-Fahrerin erlitt nach ersten Erkenntnisse leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Versorgung in das Krankenhaus Engelskirchen. (rb) Anlage: -1- Foto

