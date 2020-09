Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Yorkshire-Terrier getötet: Polizei warnt vor frei herumlaufenden Kampfhund

Leichlingen (ots)

Am vergangenen Dienstag (15.09.) wurde ein Yorkshire-Terrier von einem großen, grau-silbernen Kampfhund der Rasse American Staffordshire Terrier in Leichlingen-Mitte zerfetzt und getötet. Der frei herumstreunende Kampfhund näherte sich gegen 11:00 Uhr einer Terrasse in der Kirchstraße und stürzte sich sofort auf den kleinen, dort spielenden Terrier. Danach entfernte sich der Hund in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun dringend nach dem Besitzer des Kampfhundes und bittet die Bevölkerung, bei Sicht des Tieres sofort den kostenfreien Notruf 110 zu wählen.(ma)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell