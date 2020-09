Polizei Paderborn

POL-PB: Ältere Dame überrascht Einbrecherduo

Paderborn (ots)

(ck) Am frühen Dienstagmorgen (01.09., 01.40 Uhr) erwachte die 78-jährige alleinige Bewohnerin eines Hauses am Dörener Weg durch laute Geräusche.

Sie stand daraufhin auf, um nach der Ursache zu sehen auf und bemerkte im gegenüberliegenden Zimmer einen ihr unbekannten Mann, der sich an dem dortigen Schrank zu schaffen machte. Daraufhin sprach die Frau den Mann an. Dieser lief daraufhin sofort in ihre Richtung und stieß sie zur Seite, um durch die Tür flüchten zu können. In dem Raum befand sich zudem ein zweiter Einbrecher, der ebenfalls umgehend die Flucht antrat.

Da die Eingangstür des Hauses verschlossen war, lief das Einbrecher-Duo durch die Garage in Richtung des Parks Am Tausendquell davon.

Die 78-Jährige rief daraufhin sofort über den Polizeiruf 110 die Polizei, die umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern einleitete. Diese blieben jedoch leider erfolglos.

Parallel dazu wurde durch Polizeibeamte der Tatort aufgesucht. Dort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Einbrecher sich zunächst gewaltsam Zutritt zur Garage des Hauses verschafft und dann über den Keller und weitere Verbindungstüren, die sie aufhebelten, in das eigentliche Wohnhaus gelangt waren. Hier durchwühlten sie im Erd- und Obergeschoss verschiedene Schränke und Schubladen. Bislang steht nicht, ob die Täter etwas gestohlen haben.

Die Einbrecher können wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 170-175 cm, korpulent, dunkel gekleidet, beide sprachen Deutsch.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat zur Tatzeit, davor oder danach verdächtige Männer im Bereich des Dörener Wegs oder des Parks Am Tausendquell gesehen? Wer kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

