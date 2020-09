Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zeugen nach Unfallflucht mit Umweltschaden in Wietsche gesucht

Leichlingen (ots)

Am Montag (14.09.) um 14 Uhr wurde die Polizei wegen einer Verkehrsunfallflucht nach Wietsche gerufen.

Ein Unbekannter war bereits gegen circa 9 Uhr am Morgen aus Richtung Wietsche Mühle in Richtung Balken gefahren. Vermutlich fuhr er in der engen Straße zu weit rechts und gegen ein Verbindungsstück eines Abwasserrohres, das aus mehreren Verbindungsstücken besteht.

Durch den Aufprall löste sich ein Hebel am Verbindungsstück, so dass sich mehrere tausend Liter Abwasser über die Straße und ein anliegendes Grundstück ergossen. Das Abwasser ist anschließend versickert, wodurch ein Umweltschaden entstanden ist.

Der Schaden am Abwasserrohr wird auf 300 Euro geschätzt, der Umweltschaden soll bei circa 5.000 Euro liegen. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct) Anlage: -1- Foto

