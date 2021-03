Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Gaststätte

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwochnachmittag (03.03.2021) in einer Gaststätte an der Wiener Straße ein Brand ausgebrochen. Zeugen entdeckten den Brand gegen 16.15 Uhr und riefen die Feuerwehr. Mehrere Personen mussten aus dem Gebäude gerettet werden. Nach bisherigem Stand sind acht Personen leicht verletzt worden, um die sich Rettungskräfte vor Ort kümmerten. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand im Bereich eines Grills aus. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an, der Schaden kann noch nicht beziffert werden, die darüber liegenden Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar. Während des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (Stand 18.10 Uhr)

