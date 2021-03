Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Anhänger durch Brand beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

In der Rommelstraße ist am Mittwoch (03.03.2021) ein abgestellter Anhänger durch einen Brand beschädigt worden. Ein Zeuge bemerkte gegen 13.00 Uhr Rauch, der aus dem Anhänger quoll und rief die Feuerwehr. Alarmierte Polizeibeamte stellten fest, dass im Anhänger gelagertes Papier gebrannt hat, ob ein Schaden entstanden ist, kann noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen zum Brandausbruch dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

