Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (CK) Am Freitag, 16.10.2020, im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 10:15 Uhr, kam es in Sarstedt auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Gutenbergstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 35-jährige Sarstedterin hatte ihren VW Caddy in dieser Zeit dort abgestellt. Bei der Rückkehr zu ihrem PKW stellte sie fest, dass dieser am Heck beschädigt war. Der geparkte PKW war von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfall bzw. dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell