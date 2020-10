Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Hildesheim (ots)

PK Bad Salzdetfurth (Lö); Am frühen Samstagabend, gegen 19:28 Uhr, wurde den Rettungskräften ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 494, zwischen Nettlingen und Nordassel, gemeldet. Hier war offensichtlich ein 55-jähriger Mann aus Holle in einer scharfen Rechtskurve nach Links von der Fahrbahn abgekommen. Hier prallte er gegen einen Baum, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der ansprechbare Fahrer wurde dabei schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Rettungskräften der FFW Söhlde und Nettlingen befreit werden. Der Holler wurde schließlich mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus transportiert. Die genaue Unfallursache ist noch nicht geklärt und wird nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen werden. Die Beteiligung eines weiteren Fahrzeuges kann bislang ausgeschlossen werden. Der Sachschaden des, im Frontbereich erheblich beschädigten Pkw, beträgt ca. 12.000 Euro. Während der ca. 1 1/2 stündigen Unfallaufnahme kam es lediglich zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der Strecke.

