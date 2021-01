Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Grundschule

FreiburgFreiburg (ots)

Am Sonntag, 03.01.21 wurde ein Fenster der Grundschule auf dem Salzert aufgebrochen und drei Feuerlöscher aus dem Flur mitgenommen. Die Feuerlöscher konnten hinter der Schule in einem Gebüsch wieder aufgefunden werden. Zudem sprühten Unbekannte mit roter Farbe die Zahl "45" an die Schule. Eine Zeugin will gegen 18.00 Uhr 6-8 Jugendliche an der Schule wahrgenommen haben.

Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0 sucht Zeugen.

