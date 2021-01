Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Abkommen von der Fahrbahn - Fahrzeuglenker unter Alkoholeinfluss

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Schluchsee]

Am 01.01.2021, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Fahrzeuglenker die B500 in Fahrtrichtung Aha und kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit mehreren Verkehrszeichen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Unfallverursacher Alkoholgeruch fest, des Weiteren zeigte er alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Der Mann wurde zur Blutentnahme in eine nahegelegene Klinik verbracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige u.a. wegen Fahren unter Alkoholeinfluss.

