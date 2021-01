Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kollision mit Verkehrsinsel aufgrund Schneeglätte

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Friedenweiler]

Am 31.12.2020, gegen 19:45 Uhr, verlor eine 24-jährige Fahrzeugführerin auf der B31 aufgrund von Schneeglätte und fehlender Winterbereifung die Kontrolle über ihren PKW und kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Hierbei beschädigte die Fahrzeuglenkerin zwei Verkehrszeichen. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000,00 Euro.

