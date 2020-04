Polizei Hamburg

POL-HH: 200425-1. Entführung beendet - Opfer unverletzt befreit

Hamburg (ots)

Zeit: 19.04.2020, 14:45 Uhr bis 25.04.2020, 13:50 Uhr Ort: Hamburg, Niedersachsen

Das Mobile Einsatzkommando der Polizei Hamburg hat einen 50-jährigen Deutschen vorläufig festgenommen, dem Entführung, Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird. Das 39-jährige Opfer wurde unverletzt befreit.

Am vergangenen Sonntag war es in Hamburg-Eidelstedt zur Entführung einer 39-Jährigen gekommen, die sich von ihrem Lebenspartner getrennt hatte. Der 50-jährige Tatverdächtige hat nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen seine ehemalige Lebensgefährtin, die mit dem gemeinsamen 18-jährigen Sohn unterwegs war, zusammen mit zwei weiteren männlichen Tatverdächtigen bis zur Tiefgarage der ehemals gemeinsamen Wohnung in Hamburg-Eidelstedt verfolgt. Dort hatte der Tatverdächtige die Frau letztlich überwältigt und zusammen mit seinen Mittätern in einem VW Polo den Tatort verlassen. Der 18-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei richtete eine Besondere Aufbauorganisation (BAO) ein, die mit Hochdruck die Ermittlungen übernahm. Der VW Polo wurde verlassen in Schleswig-Holstein aufgefunden. Die Ermittlungen führten die Beamten zu einem anderen Fluchtfahrzeug, einem grünen BMW.

Heute gelang es den Ermittlern der Kriminalpolizei, den Tatverdächtigen in Nordhorn (Niedersachsen) aufzuspüren. Beamte des Mobilen Einsatzkommandos (LKA 24) überwältigten den 50-Jährigen beim Betreten eines Hauses. Dabei befand sich die 39-Jährige in seiner Begleitung. Das mutmaßliche Fluchtfahrzeug, der BMW der 3er-Reihe, wurde sichergestellt. Der Tatverdächtige wird aufgrund eines bestehenden Haftbefehls der Polizei Cloppenburg der Haftabteilung des Amtsgerichts Oldenburg vorgeführt.

Die Ermittlungen der BAO dauern an.

