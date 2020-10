Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Elektrofachgeschäft - Versuchter Einbruch - Brand in einer Scheune - Bodenstampfer entwendet - Unfall mit drei Verletzten - Sonstiges

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Montag um 11:45 Uhr befuhr eine 52-jährige Frau mit einem Opel Mokka die Schillerstraße und wollte in die Spitalstraße abbiegen. Hierzu wechselte sie den Fahrstreifen und touchierte dabei einen Renault Sattelzug eines 29-Jährigen Fahrers. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3300 Euro.

Crailsheim: Einbruch in Elektrofachgeschäft

Am Montag um 02:25 Uhr wurde durch unbekannte Einbrecher in der Hofwiesenstraße zunächst auf der Nordseite eines Elektrofachmarktes die Blechverkleidung der Außenfassade aufgeflext. Anschließend drangen die Diebe durch diese Öffnung in das Gebäude ein. Zuvor wurde durch die Einbrecher die Einstiegsstelle mit einem Metallcontainer verdeckt. Aufgrund einer auslösenden Alarmanlage brachen die Diebe ihr Vorhaben ab und verließen das Gebäude, ohne etwas zu entwenden.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Fichtenberg: Versuchter Einbruch

Zwischen Freitagabend, 19:30 Uhr und Montagmorgen, 08:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Einbrecher die Eingangstür zu einem Bürogebäude in der Straße Obere Riedwiesen aufzuhebeln. Die Eingangstüre aus Metall, an welcher ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand, hielt den Hebelversuchen stand.

Untermünkheim: Brand in einer Scheune

Am Montag um 06:45 Uhr wurde in einer Scheune in Gaisdorf im Deckenbereich ein Feuer festgestellt, welches durch die Feuerwehr Untermünkheim, die mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort waren, so schnell gelöscht werden konnte, dass kein großer Schaden verursacht wurde. Der Brand entstand im Bereich einer Dachluke zum Obergeschoss der Scheune. Die Brandursache ist derzeit unklar.

Gaildorf: Diebstahl an Feuerwehrauto

Von einem Feuerwehrfahrzeug, welches über das Wochenende auf dem Parkplatz der Feuerwehr in der Bahnhofstraße abgestellt war, wurden die beiden Blitzfrontblinker entwendet. Hierbei wurde die Stoßstange des Fahrzeugs beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Rosengarten: Mopedfahrer fährt auf PKW auf

Am Montag um kurz vor 8 Uhr musste ein 49-jähriger Fahrer eines Ford Transit an einem Zebrastreifen in der Hauptstraße anhalten. Ein nachfolgender 16-jähriger Fahrer eines Yamaha-Leichtkraftrades erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Transit auf. Der Mopedfahrer wurde dabei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1300 Euro.

Crailsheim: In PKW eingedrungen und Sicherheitsgurte zerstört

Zwischen Freitag und Montag drang eine bislang unbekannte Person in einen PKW Mazda ein, welcher in der Straße Im Lehenbusch abgestellt war. Im Fahrzeug wurden die Rücksitzbanklehnelemente aus ihren Verankerungen gelöst und anschließend die hinteren Sicherheitsgurte auf beiden Rücksitzbankseiten aus ihren Gurtrollen gezogen, so dass sie sich nicht mehr einrollen ließen. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet.

Frankenhardt: Unfall mit drei Verletzten

Am Montag gegen 13.40 Uhr befuhr ein 36 Jahre alter Mann mit einem PKW Hyundai mit Anhänger, auf welchem ein PKW BMW geladen war, die Landstraße 1066 in Richtung Markertshofen. Direkt hinter dem Gespann fuhren ein PKW Mazda und ein Fiat. Der 55-jährige Fiat-Lenker scherte aus und wollte den vorausfahrenden Mazda, sowie das Gespann überholen. Als sich der Fiat in etwa auf Höhe des Mazda befand, scherte auch dessen 41-jährige Fahrer aus, ohne auf den Fiat zu achten.

Durch den Zusammenprall kamen beide Fahrzeuge ins Schleudern. Hierbei schleuderte der Fiat gegen den Anhänger, so dass dieser sich vom PKW löste. Der Anhänger überschlug sich, wobei der BWM vom Anhänger geschleudert wurde.

Der Hyundai dreht sich ebenfalls und rutschte dabei in den Straßengraben.

Der Fahrer des Fiat sowie der Fahrer des Mazda und eine 58-jährige Beifahrerin im Mazda wurden bei dem Unfall verletzt und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Der Fahrer des Hyundai sowie zwei Mitfahrer im Fond des Mazda blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Die L1066 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis etwa 16:45 Uhr für den Verkehr voll gesperrt werden.

Wolpertshausen: Bodenstampfer entwendet

Von einer Baustelle in der Untere Straße wurde zwischen Donnerstagabend, 17 Uhr und Freitagmorgen, 7 Uhr, ein Bodenstampfer des Herstellers Bomag, Typ BT 65/4 mit einem Zeitwert von etwa 2000 Euro entwendet.

Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Stampfers nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 / 940010 entgegen.

Gaildorf: Wohnungseinbruch

Am Montag gegen 03:30 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Einbrecher eine Haustüre eines Wohnhauses in der Karlstraße auf. Anschließend begab sich der Einbrecher in den Keller und entwendete von drei Türen die Schlüssel. Weiterhin betrat er noch zwei weitere Kellerräume, bevor er das Haus wieder verließ.

Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

