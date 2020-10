Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Erhebliche Sachbeschädigungen auf Firmengelände - Auf frischer Tat angetroffen - PKW-Aufbrüche - PKW mit Farbe beworfen - Autofahrer bedroht - Sonstiges

Aalen (ots)

Crailsheim: Erhebliche Sachbeschädigungen auf Firmengelände

Insgesamt sieben Fahrzeuge, ein Anhänger, drei Bagger und eine selbstfahrende Arbeitsmaschine wurden auf einem Firmengelände in der Haller Straße zwischen Samstagmittag, 12 Uhr und Sonntagmittag, 11 Uhr, beschädigt. An den Fahrzeugen wurden zum Beispiel Spiegel, Lichter und Scheiben eingeschlagen, sie wurden zerkratzt, Reifen wurden zerstochen oder Scheibenwischer abgerissen. Zusätzlich wurde an dem Firmengebäude die Klingelanlage zerstört sowie Fenstersimse und der Briefkasten beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Hinweise auf die Verursacher, verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Satteldorf: Unfall mit Krankenfahrstuhl

Mit einem selbstfahrenden Krankenfahrstuhl befuhr am Sonntag um kurz nach 16 Uhr ein 53-jähriger Mann die Bronnholzheimer Straße in Richtung Satteldorfer Hauptstraße. Während ein 64-jähriger Fahrer eines PKW den Krankenfahrstuhl überholen wollte, scherte dieser plötzlich nach links aus, so dass es zum Zusammenstoß mit dem PKW kam. Hierbei wurde der 53-Jährige verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Blaufelden: Unfall beim Ausfahren aus Grundstück

Am Sonntag gegen 16:30 Uhr wollte eine 55-jährige Lenkerin eines PKW Peugeot Expert von einem Grundstück auf die Crailsheimer Straße ausfahren. Hierbei übersah sie eine in diesem Moment vorbeifahrende 77-jährige Renault-Fahrerin, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt.

Crailsheim: PKW wird Farbe beworfen

In der Straße In den Riedwiesen wurde ein PKW Peugeot wird grüner Farbe beworfen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Sonntagmorgen, 09:30 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Am Montag um 04:30 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz den Abbiegestreifen der Stuttgarter Straße und wollte auf die Westumgehung einfahren. Hierbei übersah er einen dort fahrenden 28-jährigen Mazda-Lenker. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Gaildorf: Autofahrer bedroht

Am Sonntag um kurz vor 20 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem PKW Dacia die B298 von Unterrot in Richtung Gaildorf. Vor Beginn einer dortigen 70er-Zone schloss ein PKW VW Golf zügig von hinten auf und machte mit der Lichthupe auf sich aufmerksam. Der Dacia-Fahrer hielt deswegen kurz nach dem Ortseingang rechts an, um den Golf passieren zu lassen. Der 29-jährige Golf-Fahrer hielt jedoch ebenfalls an und stieg aus. Zunächst entwickelte sich eine verbale Streitigkeit zwischen den beiden Fahrern. Im weiteren Verlauf fasste der Golf-Fahrer seinem Kontrahenten an den Hals und schob ihn zurück in sein Fahrzeug. Anschließend setzte sich der Mann in seinen Golf und fuhr stadteinwärts davon. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Oberrot: Versuchter Einbruch

Zwischen Samstagabend, 21:45 Uhr und Sonntagmittag, 11:50 Uhr, versuchte ein bislang Unbekannter über die Rückseite in ein Lebensmittelgeschäft in der Rottalstraße einzubrechen. Der Unbekannte versuchte die dortige Tür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Nachdem der Einbrecher vermutlich gestört wurde, ließ er von seinem Vorhaben ab und entfernte sich. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall: Telefon: 0791 / 4000

Bühlertann: In PKW eingebrochen

Indem die hintere rechte Fahrzeugscheibe eingeschlagen wurde, verschaffte sich ein unbekannter Dieb Zugriff auf eine Handtasche in einem PKW und entwendete diese. In der Handtasche befanden sich neben einem Huawei P10 Handy noch diverse Papiere, Bankkarten sowie etwa 60 Euro Bargeld. Der Diebstahl ereignete sich auf dem Parkplatz des Friedhofes in der Turmstraße. Dort stand das Fahrzeug am Sonntag zwischen 13.30 Uhr und 15:45 Uhr.

Schwäbisch Hall: in PKW eingebrochen II

Ein bislang unbekannter Dieb schlug die Scheibe der Beifahrertüre eines PKW, welcher auf dem Parkplatz des Friedhofes in der Alte Hessentaler Straße abgestellt war, ein und entwendete daraus eine schwarze Handtasche. In dieser befanden sich mehrere Ausweise, ein Schlüssel, eine EC-Karte sowie der Geldbeutel mit ca. 200 Euro Bargeld. Der Diebstahl ereignete sich am Sonntag zwischen 13.15 Uhr und 13:30 Uhr. Bereits um 13:30 Uhr wurden mit der entwendeten EC-Karte an einer Bankfiliale in der Raiffeisenstraße 2000 Euro abgehoben. Am PKW entstand ein ungefährer Schaden von 500 Euro.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus PKW

In der Wolfgang-Borchert-Straße wurde am Sonntag um 00:15 Uhr durch drei bislang unbekannte Diebe ein unverschlossener PKW Hyundai geöffnet. Anschließend wurde das Fahrzeuginnere durchwühlt und ein Parfümflacon entwendet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Schwäbisch Hall: Diebstahl von zwei E-Bikes

Zwischen Samstagabend, 21 Uhr und Sonntagmorgen, 10 Uhr, wurden aus einer verschlossenen Garage in der Nelly-Sachs-Straße zwei E-Bikes entwendet. Hierbei handelte es sich um ein schwarz-gelbes Mountainbike und um ein schwarz-grünes Trekkingrad der Marken Cube. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Räder nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Auf frischer Tat angetroffen

Am Sonntag um kurz vor 3 Uhr wurde ein 44-jähriger Mann durch Geräusche im Außenbereich seines Hauses und durch Bellen seines Hundes geweckt. Als er vor dem Haus in der Stauferstraße nach dem Rechten schaute, sah er eine männliche Person in seiner Garage stehen. Kurz darauf flüchtete die Person zu Fuß über den Hof auf die Stauferstraße. Auf der Stauferstraße wartete eine zweite Person auf einem Fahrrad. Beide flüchteten anschließend in Richtung Im Schwurm.

Im Nachhinein stellt der 44-Jährige fest, dass sein im Hof stehender Pkw sowie der in der Garage stehende Pkw durchwühlt wurden. Augenscheinlich fehlte nur etwas Kleingeld aus den Mittelkonsolen der Fahrzeuge.

Ein E-Bike der Marke Cube wurde von den flüchtenden Tätern am Tatort zurückgelassen.

Der Einbrecher, der in der Garage stand, konnte folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 30-35 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlanke Statur, bekleidet mit heller Jeans und dunkel Kapuzenoberteil. Zudem trug der Mann helle Sportschuhe. Hinweise auf die beiden Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Wolpertshausen: Auffahrunfall

Auf der BAB 6 ereignete sich am frühen Montagmorgen gegen 05.40 Uhr ein Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Ein 21-jähriger Fahrer eines LKW Renault erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende 57-jährige VW Arteon-Lenker sein Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf. Verletzt wurde niemand. Der Unfall ereignete sich im Bereich der Kochertalbrücke.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell