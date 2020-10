Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle, Brände, Unfälle

Aalen (ots)

Oberkochen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte bereits am Samstag zwischen 5.40 Uhr und 21 Uhr einen Pkw Fiat 500, der am Straßenrand des Zeppelinweges abgestellt war. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Smartphone entwendet

Am Sonntagmorgen zwischen 00.30 und 1.30 Uhr entwendete ein unbekannter Dieb ein Handy der Marke Samsung Galaxy S 10 im Wert von rund 650 Euro. Der Besitzer des Mobiltelefons hatte dieses in einer Gaststätte in der Radgasse auf den Tisch gelegt. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Smartphones bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Hüttlingen: Von Fahrbahn abgekommen

Am Ortsende von Niederalfingen in Fahrtrichtung Abtsgmünd verlor ein 41-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr die Kontrolle über seine Kawasaki. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er gegen ein Straßenschild prallte. Der Zweiradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Sein Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf über 3000 Euro.

Aalen: Fahrzeugbrände

Gegen 15.20 Uhr am Sonntagnachmittag entdeckte ein Passant in der Wilhelmstraße auf dem Gelände eines Autohändlers ein Feuer. Der Mann schaute nach wobei er feststellte, dass ein Ford Mondeo brannte und das Feuer bereits auf ein danebenstehenden Opel Zafira übergegriffen hatte. Die Fahrzeugbrände wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Aalen gelöscht. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 15.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur unbekannten Brandursache aufgenommen.

Aalen: Katalysator entwendet

Zwischen Montag und vergangenem Freitag wurde von Unbekannten der Katalysator eines Pkw VW Passat abgeflext und entwendet. Das Fahrzeug war während des Diebstahls auf dem Parkplatz des Kinos am Kocher in der Curfeßstraße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Bühlerzell: Brand

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem kleineren Brand am Sonntagabend entstand. In einer Scheune in Schönbronn war gegen 21.30 Uhr ein Feuer an einer Werkbank ausgebrochen, auf dem eine elektrischen Kettensäge gelagert war. Womöglich wurde das Feuer durch einen technischen Defekt der Säge ausgelöst. Der Schaden wird auf 1000 Euro beziffert.

Ellwangen-Eggenrot: Scheibe eingeschlagen - Handtasche entwendet

Unbekannte schlugen am Sonntagnachmittag zwischen 14.10 Uhr und 14.25 Uhr die Scheibe eines Pkw Ford ein, der auf dem Parkplatz am Friedhof in der Rosenberger Straße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter eine blaue Lederhandtasche, in der sich ein Geldbeutel mit rund Bargeld sowie diverse persönliche Papiere befanden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Fahrzeuge beschädigt

Ein 22-Jähriger wurde am Samstag in einer Tiefgarage im Julius-Leber-Weg von einem Anwohner ertappt. Der junge Mann steht im Verdacht, mehrere in der Garage abgestellte Fahrzeuge durch Tritte beschädigt zu haben. Zudem hatte der 22-Jährige ein Feuer in einem abgemeldeten Fahrzeug gelegt, das sich glücklicherweise nicht weiter ausbreitete. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Göggingen: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Ein Zeuge teilte der Polizei am Sonntagvormittag gegen 11.15 Uhr mit, dass er im Gewann Steinbuckel einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten aufgefunden hat. Der Automat war ursprünglich wohl in der Unteren Straße angebracht, wurde jedoch wegen Bauarbeiten abgebaut und auf einer Europalette gelagert. Unbekannte entwendeten wohl die Europalette als auch den Zigarettenautomaten, brachten diesen an den Fundort und brachen ihn dort auf. Der bislang bekannte Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Einparken seines Pkw Audi beschädigte ein 32-Jähriger am Sonntagvormittag gegen 10.20 Uhr in der Sebaldstraße den Pkw VW Golf eines 53-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Mutlangen/Iggingen: Verkehrsteilnehmer gefährdet

Eine Zeugin verständigte am Samstagabend gegen 19.40 Uhr die Polizei, nachdem ihr ein Pkw BMW aufgefallen war, der auf der B 298 im Bereich Schönhardt, Muflinger Straße und dem Kreisverkehr Mutlangen in Richtung Lindach offenbar mehrfach Schlangenlinien fuhr und hierbei auch auf die Gegenfahrspur geriet. Der 45-jährige Fahrer konnte kurze Zeit später einer Kontrolle unterzogen werden. Während des mit ihm geführten Gespräches wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb ein entsprechender Test durchgeführt wurde. Da dieser mit rund drei Promille ausfiel, musste sich der 51-Jährige im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten. Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des 41-Jährige gefährdet wurden werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Böbingen: Diebstahl von Katalysatoren

Rund 25.000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte bereits zwischen Freitag, 25.09.20 und Dienstag, 29.09.20, als sie von ca. 80 Fahrzeugen, die auf dem Areal einer Autoverwertung in der Maybachstraße abgestellt waren, die Katalysatoren ausbauten und entwendeten. Die Täter nutzten offenbar gleichzeitig die Gelegenheit und flexten einen ebenfalls in der Maybachstraße aufgestellten Zigarettenautomaten ab und entwendeten auch diesen. Hinweise auf die Diebe bzw. verdächtiger Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

