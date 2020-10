Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Von Fahrbahn abgekommen

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Mehrere Leitpfosten aus der Verankerung gerissen Im Zeitraum von Freitagabend 20:00 Uhr bis Samstagmorgen 09:00 Uhr rissen Unbekannte Kirchberg, auf der Lendsiedler Straße etwa 20 Leitpfosten aus der Verankerung. Diese waren am Ortsende in Richtung Lendsiedel aufgestellt. Die Leitpfosten selbst wurden zwar hierbei nicht beschädigt, jedoch deren Zweck hierdurch außer Funktion gesetzt. Eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung wurde durch das Polizeirevier Crailsheim aufgenommen.

Crailsheim: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr befuhr ein 27jähriger Suzuki-Fahrer die Landesstraße von Ilshofen in Richtung Crailsheim. Nach einer langgezogenen Linkskurve kam er auf der nachfolgenden Geraden auf Höhe der Haltestelle Heinkenbusch alkoholbedingt und alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und kam zu weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Am Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Der alkoholisierte Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Verursachen eines Verkehrsunfalls und Trunkenheit im Verkehr rechnen.

