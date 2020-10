Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unerlaubte Müllentsorgung

Aalen (ots)

Murrhardt-Fornsbach: Müll im Wald entsorgt Am Samstagmorgen, gegen 09:44 Uhr, meldete ein Jäger, dass in seinem Jagdbezirk am Mettelberg, jemand eine größere Menge Müll abgeladen hätte. Es würde sich um mehrere volle blaue und weiße Plastiksäcke handeln. Der Ablageort befände sich mitten im Wald, welcher nur durch einen Feldweg erreichbar sei. Ermittlungen der alarmierten Polizeistreife vor Ort ergaben, dass es sich bei dem Müllsünder um eine, in unmittelbarer Nähe wohnende, 31jährige Frau handelte. Diese muss nun mit einer Anzeige wegen unerlaubter Müllablagerung rechnen. Weiterhin muss sie die Kosten der Müllentsorgung tragen.

