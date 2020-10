Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gschwend: Betrunken in Gegenverkehr gefahren

Aalen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18.47 Uhr, befuhr ein 26-jähriger VW-Lenker die L 1080 in Richtung Hundsberg. In einer Linkskurve kam er auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem entgegen kommenden Opel einer 54-Jährigen. Der 26-Jährige kam durch die Kollision ins Schleudern und zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Als er gegenlenkte schleuderte sein Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und prallte gegen einen weiteren Pkw VW eines 59-Jährigen. Der Unfallverursacher wurde, sowie die Fahrerin des Opels leicht verletzt. Der 25-jährige Beifahrer des Unfallverursachers wurde jedoch schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 26-Jährige alkoholisiert war. Er musste sich auf Weisung der Staatsanwaltschaft einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 10000 Euro.

