Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Bartholomä: Beim Einbiegen zusammengestoßen

Aalen (ots)

Beim Einbiegen zusammengestoßen Bartholomä Am Sonntagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Mercedes-Lenker einen Feldweg an der L 1165, zwischen Bartholomä und Wental. Als er nach links auf die L 1165 einbiegen wollte übersah er einen in Richtung Zang fahrenden Hyndai eines 20-Jährigen. Der Hyndai wurde durch den Zusammenstoß von der Fahrbahngeschludert. Neben der Fahrbahn kollidierte er mit einem Baum und überschlug sich. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 30000 Euro.

