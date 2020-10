Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pkw-Brand - Uneinsichtiger Drogenkonsument - Streitigkeiten in Wohnheim für Flüchtlinge - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Drogenkonsument in Polizeigewahrsam

Am Sonntagmorgen gegen 00.40 Uhr wurde die Polizei hinzugezogen, weil ein betrunkener Mann auf einem Tankstellengelände in der Stuttgarter Straße gekifft habe und den Geschäftsbetrieb störe. Die Polizei traf in der Folge den 32-jährigen Mann auf dem Gelände an, der zu diesem Zeitpunkt seinen Drogenkonsum bereits eingestellt hatte. Bei der Kontrolle konnten die Beamten noch Marihuana bei dem Mann auffinden und sicherstellen. Zudem beleidigte der Betrunkene während der Kontrolle die Beamte mehrfach. Weil der Mann den Betrieb auf dem Tankstellengelände störte, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Nachdem er gegen 4 Uhr erneut dort auftauchte, ersuchte der Tankstellenbetreiber erneut um die Hilfe der Polizei. Daraufhin wurde der Mann zur Störungsbeseitigung in Polizeigewahrsam genommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Fellbach: Betrunkener Autofahrer kommt von Straße ab

Ein 22-jähriger Golf-Fahrer fuhr am Sonntag gegen 22.30 Uhr auf der K 1854 von Waiblingen in Richtung Oeffingen. Als er nach rechts auf die L 1197 in Richtung Ludwigsburg abbiegen wollte, war er zu schnell unterwegs und verlor auch infolge seiner Alkoholisierung die Kontrolle. Das Fahrzeug kam von dem Fahrbahnverlauf ab und prallte auf einer dortigen Verkehrsinsel gegen Verkehrszeichen. Der Mann blieb unverletzt. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des Autofahrers, der mit über einem Promille gefahren war, wurde eingezogen. Eine Blutuntersuchung wurde im Rahmen des Strafverfahrens von der Polizei veranlasst.

Fellbach: Aufgefahren

6000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntag gegen 17 Uhr ereignete. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer übersah in der Esslinger Straße zu spät, wie ein vorausfahrender Audi-Fahrer verkehrsbedingt abbremste und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Verletzt wurde dabei niemand.

Schorndorf: Motorradunfall

Ein 32-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntagnachmittag bei einem Unfall schwer verletzt. Der Biker befuhr gegen 15 Uhr die L 1151 zwischen Schorndorf und Schlichten, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor, nach links abkam und dort in die Leitplanke fuhr. Der Motorradfahrer stürzte und kam schwerverletzt auf der Fahrbahn zum Liegen. Er wurde an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Samstagabend zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten Ford auf einem Restaurantparkplatz in der Stuttgarter Straße. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Auseinandersetzung in Asylunterkunft

Am Sonntagabend gegen 20:15 Uhr kam es in einer Asylunterkunft in der Albertviller Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Ein 24-Jähriger und ein 25-Jähriger, sowie ein bislang unbekannter dritter Mann, gerieten in einen Streit, der eskalierte. So wie bislang in Erfahrung gebracht werden konnte, wurde der 24-Jährige von seinen beiden Kontrahenten geschlagen. Daraufhin habe der 24-Jährige nach einem Stein gegriffen und damit den 25-Jährigen am Kopf verletzt. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Situation bereits wieder beruhigt. Der 24-Jährige und der 25-Jährige wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen, insbesondere zum noch unbekannten dritten Beteiligten, aufgenommen.

Winnenden: Fahrzeugbrand

Ein geparkter Opel geriet am frühen Samstagmorgen gegen 02:30 Uhr im Seehaldenweg in Brand. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und elf Personen im Einsatz und konnte das Feuer löschen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15 000 Euro. Nach bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass das Fahrzeug, das auf dem Parkplatz des Mineralfreibads Höfen geparkt war, in Brand gesetzt wurde. Ermittlungen hierzu dauern an. Das Polizeirevier Winnenden bittet zum Vorfall unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Plüderhausen: Verkehrsunfall

Eine 24-jährige Smart-Fahrerin war am Sonntagmorgen gegen 09:30 Uhr auf der Straße "Steinhalde" unterwegs und wollte in die Jakob-Schüle-Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen 86-jährigen VW-Fahrer, welcher die Jakob-Schüle-Straße bereits befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dadurch entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 6000 Euro.

Schorndorf: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Freitagmorgen beschädigte ein Verkehrsteilnehmer zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr einen geparkten Mercedes auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Lutherstraße. Dabei verursachte er einen Sachschaden von etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

