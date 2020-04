Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Beim Wenden anderen Verkehrsteilnehmer übersehen (04.04.2020)

Singen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 57-jähriger Opel-Fahrer am Samstag gegen 14.15 Uhr bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Fichtestraße / Uhlandstraße. Ein von der Uhlandstraße kommender 37-jähriger Lenker eines VW wollte im Einmündungsbereich in einem Zug wenden und übersah hierbei den Opel des von rechts kommenden 57-Jährigen. Dieser versuchte noch durch eine Gefahrenbremsung einen Unfall zu verhindern, was jedoch nicht gelang. Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge weiterhin fahrbereit. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro.

