Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall auf der A40

Bochum Werne (ots)

Um 8:47 Uhr wurde über die Notrufleitung der Bochumer Feuerwehr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn A40, in Fahrtrichtung Essen, gemeldet. Durch den Unfall sollte eine Person im Pkw eingeklemmt sein. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Hauptfeuer- und Rettungswache III an der Einsatzstelle eintrafen, fanden sie ein auf der Seite liegenden Pkw vor. Die Fahrerin, die alleine in dem Fahrzeug unterwegs war, konnte sich eigenständig befreien. Aus ungeklärten Gründen hatte diese die Kontrolle über Ihr Fahrzeug verloren und ist auf die Seitenböschung gefahren. Dort kippte das Fahrzeug dann auf die Seite. Die Fahrerin wurde durch den anwesenden Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht betroffen. Insgesamt waren von Feuerwehr und Rettungsdienst 24 Einsatzkräfte vor Ort.

