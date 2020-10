Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Einbruch mit Hinterlassenschaft, tote Jugendliche, Automatenaufbruch und Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Pkw zerkratzt

Am Freitag wurde zwischen 7.45 Uhr und 20 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Straße An der Jagst ein geparkter Mercedes im Bereich des hinteren linken Kotflügels zerkratzt. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07961/9300.

Wört: Sachbeschädigung an Schule

Auf dem Schulgelände in der Schulstraße wurden zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen an einer kleinen Sitzbank, die sich mit einer weiteren Sitzbank im Innenhof/Spielplatz befindet, die Holzbretter herausgerissen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Tannhausen, Tel. 07964/330001.

Schwäbisch Gmünd: Jugendliche tot aufgefunden

Am Montagmorgen wurde gegen 6.30 Uhr eine Jugendliche tot auf der Hinterseite des Parkhauses am Bahnhof aufgefunden. Die polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass die 17-Jährige vom Parkhaus in die Tiefe stürzte. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen zu den genaueren Umständen dauern an.

Mutlangen: Diebstahl aus Schule

Mit einem Fußtritt trat ein Unbekannter zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen am Gebäude einer Schule in der Forststraße das Fenster eines Klassenzimmers ein. Hier kotete er auf einen Tisch und beschmierte anschließend damit die Tafel. Zudem entwendete er einen Monitor. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Vorfahrt missachtet

Beim Befahren der Straße Iltisfeld in Fahrtrichtung Täferroter Straße missachtete ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr die Vorfahrt eines von rechts heranfahrenden 40-jährigen Ford-Lenkers und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Automatenaufbruch

Vermutlich mit einer Flex versuchten Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag das Metallgehäuse eines Kaugummiautomaten aufzutrennen, der auf dem Waldweg "Himmelsgarten/Waldkugelbahnweg" aufgestellt ist. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 300 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

