Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Auffahrunfall mit anschließendem PKW-Brand

Mendig (ots)

Am Freitag, dem 31.01.2020, gg. 12.35 h ereignete sich auf der A 61, Richtungsfahrbahn Koblenz, vor der Anschlussstelle Niederzissen, ein Auffahrunfall, an dem zwei PKW beteiligt waren. Nachdem die auffahrende PKW-Fahrerin aus ihrem PKW ausgestiegen war, entwickelte sich im Motorraum ihres Fahrzeuges ein Brand. In der Folge kam es zu einem Vollbrand des PKW, der zu diesem Zeitpunkt auf dem linken von drei Fahrspuren stand. Die 23jährige PKW-Fahrerin aus dem Raum Gießen erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen im Oberkörperbereich. Andere Unfallbeteiligte wurden nicht verletzt. Auch Bei dem Brand wurde ebenfalls niemand verletzt. Der durch den Unfall und den Brand entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000,-EUR geschätzt Im Einsatz waren neben Beamten der Polizeiautobahnstation Mendig auch Kräfte der Feuerwehr Heimersheim, des DRK und der Autobahnmeisterei Mendig. Durch die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen kam zu einer längeren Staubildung und dementsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation

Telefon: 02652/97950

PastMendig.Wache@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell