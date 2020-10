Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Unfall mit E-Scooter

Am Montagvormittag ereignete sich in der Siemensstraße ein Unfall. Ein 20-jähriger Fahrer eines E-Scooters wollte gegen 10.30 Uhr bei einer dortigen Fußgängerfurt nach links abbiegen, um die Straße zu queren. Dabei stürzte er auf der verschmutzten Fahrbahn und verletzte sich schwer. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Fellbach: Unfall im Kappelbergtunnel

Eine 20-jährige Ford-Fahrerin verursachte am Montagmorgen im Kappelbergtunnel gegen 6.45 Uhr einen Auffahrunfall. Sie war in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie auf der linken Fahrspur im zähfließenden Verkehr auf den VW Bus eines 35-jährigen Autofahrers aufgefahren ist, der zuvor verkehrsbedingt abgebremst hatte. Der 35-Jährige als auch eine Mitfahrerin im Pkw VW wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

