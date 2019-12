PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Tödlicher Verkehrsunfall auf BAB 3

Wiesbaden (ots)

Am Freitag, den 13.12.2019 parkte ein polnischer Sattelzugfahrer sein Gespann auf der Verzögerungsspur zur Rastanlage Medenbach, an der A 3, Richtung Frankfurt verbotswidrig am äußerst rechten Fahrbahnrand. Laut ausgelesenem Fahrtenschreiber stand der Sattelzug bereits ca. 12 Minuten,als ein nachfolgender 25-jähriger PKW-Fahrer aus Düsseldorf mittig mit der Fahrzeugfront mit dem Heck des Aufliegers kollidierte. Dabei schob sich die PKW-Front annähernd bis zur B-Säule unter den Auflieger. Der Fahrer des PKW´s erlag sofort seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 40000 Euro. Für die Bergung des Sattelzuges musste die Zufahrt zur Rastanlage ca. 4 Stunden gesperrt werden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei u.g. Dienststelle oder der nächstgelegenen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Wildsachsener Straße 1

65207 Wiesbaden-Medenbach

Kommissar vom Dienst



Telefon: 0611 / 345-4140

Fax: 0611 / 345-4109

E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell