POL-S: Schlägerei - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am Sonntagnachmittag (28.02.2021) einem 25-Jährigen am Ostendplatz ins Gesicht geschlagen. Der Mann erlitt dadurch schwere Verletzungen. Der Täter befand sich zusammen mit dem Opfer gegen 17.00 Uhr am Ostendplatz, als er diesem offenbar unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 25-Jährige ging danach noch alleine nach Hause, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde. Dort stellte man schwere Verletzungen am Kopf fest. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu wenden.

