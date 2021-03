Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit drei Radfahrern - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall in der Holzstraße sind am Dienstag (02.03.2021) zwei Radfahrer miteinander kollidiert, ein dritter fuhr anschließend unerkannt weiter. Ein 33 Jahre alter Pedelec-Fahrer fuhr gegen 17.50 Uhr aus Richtung Charlottenplatz die Holzstraße auf dem Fahrradweg entlang. Kurz nach der Einmündung Dorotheenstraße bog ein unbekannter Radfahrer ebenfalls auf den Fahrradweg ein. Um nicht mit ihm zu kollidieren, wich der 33-Jährige nach links aus und stieß dabei mit einem entgegenkommenden 26 Jahre alten Fahrradfahrer zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 33-Jährige leicht, Rettungskräfte versorgten den ebenfalls leicht verletzten 26-Jährigen und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der dritte Radfahrer fuhr anschließend in Richtung Marienplatz weiter, ohne sich um die beiden Verletzten zu kümmern. Es soll sich um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann mit schulterlangen schwarzen Haaren gehandelt haben. Er trug einen schwarzen Pullover und eine schwarze Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

