Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeugbatterien und Kompletträder gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bislang noch Unbekannte haben am vergangenen Wochenenden (26.02. bis 01.03.2021) aus mehreren Autos eines Autohauses an der Wangener Straße Fahrzeugbatterien und Kompletträder gestohlen. Zwischen Freitagnachmittag, 16.30 Uhr und Montagmorgen, 08.00 Uhr, drangen die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in zwei Autos ein. Diese befanden sich in einer Garage des Autohauses. An beiden Fahrzeugen stahlen sie die Fahrzeugbatterien. Zusätzlich befand sich in einem Wagen ein Satz Kompletträder, welche die Diebe ebenfalls mitnahmen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden. (ma)

