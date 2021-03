Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebin festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (01.03.2021) eine 51 Jahre alte Frau festgenommen, der vorgeworfen wird, in einem Discounter an der Deckerstraße drei Flaschen Alkohol gestohlen zu haben. Eine Mitarbeiterin beobachtete die Tatverdächtige, als sie gegen 11.10 Uhr das Geschäft betrat, drei Flaschen Schnaps in ihren Rucksack steckte und das Geschäft wieder verlassen wollte, ohne die Waren zu bezahlen. Angestellte hielten die Frau fest und übergaben sie den alarmierten Polizeibeamten. Die bereits einschlägig in Erscheinung getretene wohnsitzlose polnische Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags (02.03.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell