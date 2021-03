Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mountainbikes gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Samstag (27.02.2021) oder Sonntag (28.02.2021) zwei Mountainbikes aus einem Fahrradschuppen an der Mercedesstraße gestohlen. Die Täter stiegen zwischen Samstag, 15.00 Uhr und Sonntag, 18.30 Uhr, über einen Zaun, öffneten die Fahrradschlösser auf unbekannte Weise und stahlen die beiden schwarzen Fahrräder der Marke Scout und Enduro samt Schlössern. Die Räder haben einen Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +497118993600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell