Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Dieb vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (28.02.2021) in der Königstraße einen 17 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, am Kleinen Schloßplatz einer 14-Jährigen eine Kette gestohlen und sie anschließend an den Haaren gezogen zu haben. Die 14-Jährige hielt sich gegen 19.50 Uhr mit Bekannten am Kleinen Schloßplatz auf, als der Tatverdächtige auf die Gruppe zukam, sie ansprach und der Jugendlichen die Kette, die sie in der Hand hielt, wegnahm. Als die 14-Jährige vom Tatverdächtigen die Kette zurückforderte, zog er sie an den Haaren und ging in Richtung der Stadtbahnhaltestelle Schloßplatz davon. Alarmierte Polizeibeamte endeckten den Tatverdächtigen gegen 20.15 Uhr in der Unteren Königstraße und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den 17-Jährigen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell