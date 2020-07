Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Langfinger unterwegs

Prüm (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 28. auf den 29.07.2020 in ein Baubetriebsgelände auf der Dausfelder Höhe in Prüm ein und stahlen dort mehrere Geräte(Freischneider, Motorsägen und Laubbläser). Im zeitlichen Zusammenhang zu dieser Tat, konkret am 28.07.2020 um 19:05 Uhr, war Zeugen ein weißer Lieferwagen mit polnischem Kennzeichen aufgefallen, welcher im Bereich der Einfahrt zur Dausfelder Höhe stand.

Sachdienliche Hinweise zur Tat und zum Fahrzeug sind an die Polizeiinspektion Prüm zu richten; 06551-9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-942 25

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell