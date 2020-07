Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

Mittelstrimmig (ots)

In der Nacht vom 28.07.20 auf den 29.07.20 entwendeten unbekannte Täter in Mittelstrimmig in der Schulstraße von einem grauen Geländewagen Toyota RAV4 beide Kennzeichen. Zeugen, die in der Nacht in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

