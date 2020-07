Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrerflucht in Herforst

Herforst (ots)

In der Nacht vom Samstag, 25.07.2020, auf Sonntag, 26.07.2020, befuhr ein Verkehrsteilnehmer die Römerstraße in Herforst in Fahrtrichtung L 46. Kurz vor der Einmündung befindet sich eine Verkehrsinsel in einer Rechtskurve. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr der Verkehrsteilnehmer auf die Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Auch Leitpfosten wurden umgefahren aber wahrscheinlich durch den Unfallverursacher wieder eingesetzt. Der Unfallverursacher beschädigte sich u. a. einen Scheinwerfer.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel.: 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

