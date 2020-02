Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Lauterbach

Lauterbach (ots)

Beim Vorbeifahren geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Zwischen Donnerstag, 13.02.2020, 18:00 Uhr und Freitag, 14.02.2020, 05:45 Uhr, stieß ein unbekanntes Fahrzeug bei der Vorbeifahrt gegen einen am Straßenrand geparkten VW Passat. Das Ganze spielte sich in Höhe der Neugasse 6 in Schotten ab. Der Verursacher/die Verursacherin flüchtete von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem geparkten Pkw beläuft sich auf EUR -5.000,-. Hinweise zu dieser Unfallflucht erbittet der Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer 06044/989090.

Versuchter Wohnungseinbruch in Rudingshain

In den frühen Morgenstunden des 15.02.2020 kam es gegen 03:00 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch im Götzener Weg in Rudingshain. Drei Männer versuchten mit einem flachen Gegenstand vergeblich die Tür aufzuhebeln und ließen dann von ihrem Vorhaben ab. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von EUR -500,-. Der Polizeiposten Schotten nimmt unter der Rufnummer 06044/989090 Meldungen zu der Tat oder verdächtigen Beobachtungen im Tatzeitraum entgegen.

Schlitz - Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte hebelten in der Zeit von Freitag, 14.02.2020, 18:30 Uhr bis Samstag, 15.02.2020, 15:40 Uhr, ein Fenster auf der rückwärtigen Gebäudeseite eines leerstehenden Einfamilienhauses in der Schlitzer Gartenstraße auf. Ohne etwas entwendet zu haben, verließen sie den Tatort. Der durch die Tat verursachte Sachschaden beläuft sich auf EUR -100,-. Hinweise zu dieser Straftat nehmen die Kriminalpolizei in Alsfeld unter der Rufnummer 06631/9740 oder der Polizeiposten Schlitz, 06642/609990, entgegen.

Von Fahrbahn abgekommen

Am Samstag, 15.02.2020, 17:30 Uhr, befuhr ein 70-jähriger aus Bad Homburg mit seinem Porsche die L 3291 von Rudingshain kommend in Richtung Hoherodskopf. Dabei geriet er nach rechts auf die Bankette, wodurch das Fahrzeug ausbrach, einen Leitpfosten überfuhr und im rechten Straßengraben landete. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf EUR -6.200,- beziffert.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeidirektion Vogelsberg, Polizeistation Lauterbach -PHK Harnack-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell