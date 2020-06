Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 25-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Lennestadt (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Kickenbach auf der B 236 ist am Mittwoch (3. Juni) gegen 16 Uhr eine 25-jährige Pkw-Fahrerin verletzt worden. Zunächst befuhr eine 51-Jährige mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Langenei. Verkehrsbedingt musste sie ihren Pkw abbremsen und wartete vor einem Fußgängerüberweg, da sie annahm, dass ein Kind die Straße überqueren wollte. Eine 25-Jährige folgte ihr, bemerkte aber den Wagen der wartenden 51-Jährigen zu spät und fuhr ihr auf. Die 25-Jährige wurde dabei leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Pkw entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell