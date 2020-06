Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgängerin angefahren

Olpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (3. Juni) gegen 8.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Westfälischen Straße ist eine 57-jährige Fußgängerin leicht verletzt worden. Zunächst parkte eine 52-Jährige ihren Pkw rückwärts aus. Dabei übersah sie, dass die 57-Jährige hinter ihrem Wagen herlief. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fußgängerin leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

