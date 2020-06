Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Erneuter Einbruchsversuch in Grundschule - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

04. Juni 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 02./03.06.2020 - Lütau

Im Tatzeitraum vom 02.06.2020, 16.45 Uhr bis 03.06.2020, 10.15 Uhr ist es zu einem erneuten Einbruchsversuch in das Gebäude der Grundschule in Lütau gekommen. Bereits gestern berichteten wir über einen erfolgten Einbruch in das Schulgebäude über das Pfingstwochenende.

Diesmal versuchten die unbekannten Täter eine Sicherheitstür gewaltsam zu öffnen, um sich so Zutritt zu dem Objekt in der Straße Alte Salzstraße zu verschaffen. Die Sicherheitstür hielt dem Einbruchsversuch stand.

Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht erneut nach Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grundschule beobachtet? Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04152/8003-0 zu melden.

